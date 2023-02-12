جهاز مدينة العبور يستكمل أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وشبكات الإنارة بعدة مناطق

كتب أحمد حسن

قال المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ، إنه في ظل الجهود المبذولة من الجهاز وتلبية لمتطلبات ومقترحات السكان وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية (ب & ج)، تم التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية لسهولة تنقل المواطنين ولمنع التكدسات المرورية بها.

وأوضح "الغيطي"، أنه جارٍ استكمال الأعمال الصناعية وضبط مناسيب الطريق وتركيب البلدورة والانترلوك للأرصفة بشارع اللواء/جمال محمد فايق الفاصل بين المنطقة الصناعية (ب & ج)، ومنطقة إسكان الشباب وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعاً.

ونوه الغيطي عن أنه تم تركيب أعمدة هاي ماست مزودة بـ10 كشافات قدرة (200 وات) بخلاف أعمدة الإنارة المستحدثة بطول 10 أمتار، والمزودة بكشافات ليد موفرة قدرة (١٤٥وات ) بشارع اللواء علاء الدين عبد اللطيف ليلة (حارة الخدمة الموازية لطريق بلبيس) بالمنطقة الصناعية (ب & ج)، وذلك في سياق أعمال التطوير ورفع الكفاءات الجارية لكافة المرافق والخدمات بالمنطقة الصناعية ( ب & ج) ومن ضمن أعمال التطوير رفع كفاءة وتدعيم شبكة الإنارة.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي ، أن أعمال التطوير تأتي في إطار زيادة العامل الأمني وسهولة تحرك المواطنين وكذا سهولة تنقل المعدات والمحركات الخاصة بالمصانع الموجودة بالمنطقة.

وفي ذات السياق، أضاف رئيس جهاز العبور، أنه جارٍ استكمال أعمال تدبيش وتأمين التربة والبدء في تشغيل طبقة الأساس ودكها وتمهيد الطريق وتجهيزه للطبقة الأسفلتية للجزء المتبقي من ممشى وتراك الدراجات بشارع الدكتور أحمد زويل بدائري الحي الخامس وحتى ميدان الصفوة طبقاً لخطة التطوير الموضوعة.