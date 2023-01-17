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رئيس جهاز أكتوبر: إنهاء أعمال إصلاح خط المياه الرئيسى للشيخ زايد خلال 6 ساعات

الثلاثاء، 17 يناير 2023 08:27 م
رئيس جهاز أكتوبر: إنهاء أعمال إصلاح خط المياه الرئيسى للشيخ زايد خلال 6 ساعات جانب من الإصلاح
كتب أحمد حسن

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قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه من المتوقع ان يتم الانتهاء من أعمال إصلاح الخط الرئيسى المغذي لمدينة زايد ، خلال 6 ساعات من الآن.
 
وأضاف المهندس عادل النجار، فى تصريح خاص لليوم السابع ، أن المناطق المتأثرة داخل مدينة أكتوبر تتمثل في المنطقة الشمالية في الأدوار العليا فقط، أما كافة مناطق أكتوبر، لا توجد بها انقطاعات في المياه.
 
وأوضح أنه تم عمل مناورات بحيث يتم تغذية كافة الخزانات التي تغذي مدينتي أكتوبر وزايد، بحيث تكون المياه متواجدة في كافة المناطق لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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