ارتفاع عدد المحامين ضحايا حادث تصادم على طريق كفر الشيخ دسوق إلى 3 متوفين

كفر الشيخ- محمد سليمان

ارتفع منذ قليل عدد المحامين الذين توفوا في حادث تصادم سيارة، كان يستقلها 4 محامين من مركز دسوق يوم الأحد الماضي، كانوا في طريقهم إلي محكمة كفر الشيخ، بعد وفاة أحد المحامين منذ قليل متأثرًا بإصابته، ليصبح إجمالي المحامين المتوفين 3 محامين.

وتوفي المحامي الثالث عماد رمضان رزق سرور توفي منذ قليل داخل العناية المركزة بالمستشفي ومقيم بقرية الشركة التابعه لمركز دسوق.

وكان طريق كفر الشيخ دسوق الدولي الجديد والذي لم يعمل بشكل رسمي قد شهد حادث تصادم بين سيارتين أحدهم كان يستقلها 4 محامين من أبناء مركز ومدينة دسوق، توفي منهم اثنين والثالث الذي توفي إلي رحمة الله اليوم كان قد أصيب وفي حالة خطرة، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى كفر الشيخ العام، عن طريق سيارات الإسعاف، يوم الأحد الماضي.