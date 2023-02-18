إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم سيارتى نقل وميكروباص بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 11 شخصا فى حادث تصادم سيارتى نقل وميكروباص اليوم السبت بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 11 شخص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي ميكروباص ونقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 113 بمركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مركز وادى النطرون قد شهد مصرع شخصان وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة .

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.