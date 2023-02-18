اليوم السابع
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ارتفاع حالات الإصابة بعدوى الحمى القرمزية بالمملكة المتحدة

السبت، 18 فبراير 2023 12:02 ص
ارتفاع حالات الإصابة بعدوى الحمى القرمزية بالمملكة المتحدة الحمى القرمزية
كتب محمد جمال

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أظهرت وكالة الأمن الصحى البريطانية أن حالات الإصابة بعدوى الحمى القرمزية لا تزال مرتفعة في المملكة المتحدة، حيث إنها تتماشى الآن مع المستويات التى شوهدت خلال موسم الذروة الماضى في 2017 إلى 2018، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
 
وأكد مدير قسم الحوادث فى وكالة الأمن الصحى البريطانية الدكتور ديرين ريدى، أن البكتيريا المسببة للعدوى لا تزال منتشرة بمستويات عالية، داعيًا إلى أخذ الحذر والحيطة، والتواصل مع الطبيب العام فى حال ظهور الأعراض التالية: الحمى والتهاب الحلق وصعوبة البلع والطفح الجلدى.
 
وأوضحت وكالة الأمن الصحى أنه خلال هذا الموسم، كان هناك 262 حالة وفاة فى جميع الفئات العمرية في إنجلترا، والتي تشمل 32 طفلاً دون سن 18 عاماً.

الحمى القرمزية

بريطانيا

المملكة المتحدة

عدوى الحمى القرمزية



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