إخوة "سيدة بورسعيد" فى انتظار بداية جلسة النطق بالحكم على ابنة شقيقتهم..صور

حصل "اليوم السابع"، على صور من قاعة المحكمة، قبل النطق بالحكم، في قضية مقتل "داليا الحوشي" داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

ورصدت الكاميرا حضور أشقاء المجني عليها داليا الحوشي، التي لقيت مصرعها على يد نجلتها والطفل حسين جارهم داخل منزلها ببورسعيد.

وتنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، حكمها، وسكرتارية إسماعيل عوكل، اليوم السبت، قضية مقتل "داليا الحوشي" داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

وشهدت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، حضور أسرة نورهان خليل قاتلة والدتها في المحافظة، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم على المتهمة التي تم إحالة أوراقها للمفتي خلال الجلسة الماضية.

وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع الطفل إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة غدا السبت للنطق بالحكم.

وفي نفس السباق، قضت محكمة جنايات الأحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسة عقابية "دور رعاية" بمحافظة القاهرة .