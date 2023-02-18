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والد قاتلة والدتها ببورسعيد يتقدم بطلب للتنازل عن الحق المدنى فى القضية

السبت، 18 فبراير 2023 11:00 ص
والد قاتلة والدتها ببورسعيد يتقدم بطلب للتنازل عن الحق المدنى فى القضية المتهمة وشريكها والدتها
بورسعيد - محمد عزام

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تقدم والد نورهان خليل، المتهمة بقتل والدتها السيدة "داليا الحوشي" داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد بمساعدة جارها "الطفل العشيق"،  اليوم السبت، بطلب للتنازل عن الحق المدني أمام محكمة جنايات بورسعيد قبل جلسة النطق بالحكم على ابنته.
 
 
وأحال المستشار النائب العام "نورهان خليل" طالبة بكلية الآداب جامعة بورسعيد إلى محكمة الجنايات، كما أحال طفل يدعى "حسين" - جارها - لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.
 
وحددت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، جلسة، اليوم السبت الموافق 18 فبراير، للنطق بالحكم في قضية قاتلة والدتها في بورسعيد، بعدما أحالت أوراق القضية إلى فضيلة المفتي، بينما قضت محكمة جنايات الأحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسة عقابية "دور رعاية".
 
 
 

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