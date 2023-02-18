أسعار النفط تسجل 83 دولارا لبرنت و76.34 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط 83دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.34 دولار للبرميل،حيث تراجعت الأسعار بنحو2.5%فى نهاية تعاملات الجمعة ،كما سجلت خسائر على أساس أسبوعى.

وأفاد تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك ) لشهر فبراير بأن إنتاج النفط الروسي، باستثناء مُكَثَّفاتُ الغاز، انخفض في يناير مقارنة بديسمبر 2022، بمقدار 88 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير - وفق ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن روسيا رفعت إنتاجها من الهيدروكربونات السائلة بمقدار 21 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، ليصل إلى 11.2 مليون برميل يوميًا.

وبشكل عام، قدرت (أوبك) حجم إنتاج الهيدروكربون السائل في عام 2022 عند 11 مليون برميل في اليوم.

وفي عام 2023، تتوقع المنظمة أن ينخفض الرقم بمقدار 0.9 مليون برميل في اليوم إلى 10.1 مليون برميل يوميًا (-50.000 برميل يوميًا مقارنة بالتقدير السابق)، مشيرة إلى أن توقعات إنتاج روسيا محفوفة بالشكوك.