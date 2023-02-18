أخبار مصر.. الحكومة تنفى وقف صرف الدعم الاستثنائى على البطاقات التموينية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن وقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءاً من الشهر المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى وقف صرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين بدءا من الشهر المقبل

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءاً من الشهر المقبل، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءاً من الشهر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023، بقيمة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة، و200 للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ٨,٥ مليار جنيه، مُوضحةً أنه يتم صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية من كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي والشركات التابعة للوزارة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

الحكومة: 4.2 مليار جنيه لإنشاء وتوسعة 8400 فصل دراسى بـ75 تجمعا حضريا

وجهت الحكومة استثمارات تتجاوز 4.2 مليار جنيه لانشاء وتطوير وتوسعة 8400 فصل دراسي في كافة المراحل التعليمية بـ75 تجمعا حضرنا، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

التعليم: امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل أول مارس والأسئلة فيما درسه الطالب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الشهور ل صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى تعقد فى منهج الشهر، موضحة أن امتحان شهر فبراير الجارى والذى يعقد بداية مارس المقبل تكون الأسئلة فيما درسه الطالب منذ بداية الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية شهر فبراير، كما أن امتحان شهر مارس والذى يعقد فى أبريل يكون فيما تم شرحه للطلاب خلال شهر مارس.

إقبال كبير من حاملي الشهادة الإعدادية للتقديم بمعاهد معاون الأمن بالداخلية

إقبال كبير من الراغبين فى الالتحاق بمعاهد معاون الأمن بوزارة الداخلية للتقديم أون لاين، فى أول يوم لفتح باب التقديم للطلاب، حيث سجل عدد كبير منهم بياناتهم تمهيدا لبدء الاختبارات. التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ2477 محلا كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوى 2023 بلغ 2477 محلا حتى الآن، منها 2374 قطاعا خاصا، و73 محلا قطاع عام، و30 استثمارى، ويستمر الأوكازيون لمدة شهر وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

جثمان الكاتب الصحفى مرسى عطا الله يغادر مطار القاهرة فى طريقة إلى الأهرام

غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض وهو يتلقى العلاج خارج البلاد عن عمر يناهز 80 عاماً .

الأرصاد: شبورة على الطرق وطقس معتدل نهارا.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة