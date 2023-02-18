أخبار مصر.. الحكومة تنفى وقف صرف الدعم الاستثنائى على البطاقات التموينية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن وقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءاً من الشهر المقبل.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى وقف صرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين بدءا من الشهر المقبل
الحكومة: 4.2 مليار جنيه لإنشاء وتوسعة 8400 فصل دراسى بـ75 تجمعا حضريا
التعليم: امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل أول مارس والأسئلة فيما درسه الطالب
إقبال كبير من حاملي الشهادة الإعدادية للتقديم بمعاهد معاون الأمن بالداخلية
إقبال كبير من الراغبين فى الالتحاق بمعاهد معاون الأمن بوزارة الداخلية للتقديم أون لاين، فى أول يوم لفتح باب التقديم للطلاب، حيث سجل عدد كبير منهم بياناتهم تمهيدا لبدء الاختبارات.
التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ2477 محلا
كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوى 2023 بلغ 2477 محلا حتى الآن، منها 2374 قطاعا خاصا، و73 محلا قطاع عام، و30 استثمارى، ويستمر الأوكازيون لمدة شهر وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
التعليم: توفير نماذج استرشادية لأسئلة الثانوية العامة الأسبوع المقبل
أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم توفير نماذج استرشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن الأسئلة سيتم وضعها على موقع الوزارة وتتاح لجميع الطلاب الدخول عليها وتحميلها وطباعتها والإجابة عنها للتدريب على شكل الأسئلة وإزالة الخوف والرهبة من نفوس الطلاب، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 10 يونيو المقبل.
جثمان الكاتب الصحفى مرسى عطا الله يغادر مطار القاهرة فى طريقة إلى الأهرام
الأرصاد: شبورة على الطرق وطقس معتدل نهارا.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة
إنقاذ 3 أشخاص بينهم طفل بعد 13 يوما تحت الأنقاض فى ولاية هاطاي بتركيا
تمكنت فرق البحث في المناطق المنكوبة التي ضربها زلزال شرق المتوسط المدمر، اليوم السبت، من إنقاذ 3 أشخاص أحياء بعد مرور نحو 296 ساعة أي نحو 13 يوما في ولاية هاطاي جنوب البلاد.
"FDA" توافق على عقار جديد لعلاج اضطراب الكلى المسبب للفشل الكلوى
قالت شركة ترافير ثيرابيوتكس، إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، منحت موافقة عاجلة على عقارها لعلاج نوع من أمراض الكلى المزمنة، IgAN ، لدى البالغين المعرضين لخطر كبير للإصابة بالفشل الكلوي.
والد قاتلة والدتها ببورسعيد يتقدم بطلب للتنازل عن الحق المدنى فى القضية
التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال.. الشحات وعبد القادر وشريف فى الهجوم
يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على الهلال السودانى فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الهلال مكونا من:
حارس المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، علي معلول
خط الوسط: حمد فتحي، آليو ديانج ، محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبد القادر، محمد شريف
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