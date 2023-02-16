الحكومة: 100 مليون جنيه لإنشاء وتطوير منشآت المدن الشبابية العام الحالى

كتبت نورا فخرى

فى إطار استهداف الحكومة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق تعزيز جهود الارتقاء بصحة الشباب ولياقتهم البدنية، واستمرار التوسع فى تطوير وإنشاء مراكز الشباب والملاعب المختلفة وبيوت الشباب والمدن الشبابية"، وجهت 25 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري لإنشاء وتطوير المدن الرياضية بالمحافظات.

يأتي ذلك فضلاً عن توجيه 100 مليون جنيه لإنشاء وتطوير منشآت المدن الشبابية، الأمر الذى يسهم فى تعزيز الخدمات الشبابية، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

يُشار إلى أن الحكومة وجهت استثمارات عامة فى خطة العام المالى 22/23 لتعزيز الخدمات الرياضية والشبابية تبلغ 1.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.

وتتمثل أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تسعى لتحقيقها خطة عام 2022/23، فى زيادة تمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة تعزيز الخدمات المقدمة للشباب فى المحافظات الحدودية والأماكن النائية، تعزيز جهود الارتقاء بصحة الشباب ولياقتهم البدنية واستمرار التوسع فى تطوير وإنشاء مراكز الشباب والملاعب المختلفة وبيوت الشباب، والمدن الشبابية.