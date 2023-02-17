15 طائرة جديدة من دول مختلفة تصل سوريا

وكالات

وصلت إلى سوريا، 15 طائرة إغاثة، قدمتها كل من الجزائر، السعودية، الشيشان، باكستان، الإمارات، ليبيا، إيران وغيرها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن طائرة المساعدات الباكستانية وصلت إلى مطار دمشق الدولي محمّلة بمواد إغاثية للمتضررين من الزلزال.

بدوره، أشار نائب السفير الباكستاني في دمشق صفدر علي خان، إلى أن هذه الطائرة هي الثالثة التي ترسلها بلاده، وهي تحمل 12 طنا من المواد تشمل بطانيات وخيما ومولدات كهربائية للطوارئ، وكمية من المواد الغذائية والأدوية.

وأكد الدبلوماسي أن باكستان ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، حيث سيتم إرسال فرق طبية وإغاثية خلال اليومين القادمين.

وذكرت "الوطن" السورية، في عددها يوم الخميس، "استمر وصول المساعدات المحملة بالمواد الإغاثية والطبية لمتضرري الزلزال في سوريا، حيث وصلت، حتى ساعة إعداد هذا التقرير، 15 طائرة حملت أكثر من 350 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، بينها 7 طائرات إماراتية واثنتان من ليبيا وواحدة سعودية وأخرى أردنية، ليكون عدد أجمالي الطائرات التي وصلت إلى المطارات السورية قد تجاوز 120 طائرة وذلك بالتزامن مع وصول المزيد من القوافل البرية من دول الجوار، بينها قافلة من الصهاريج العراقية محملة بالوقود."