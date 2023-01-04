كيف يؤثر مرض السكري وارتفاع ضغط الدم على القلب؟

كتبت إيناس البنا

نمط الحياة الخامل والعادات الغذائية السيئة تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلب،وفي الآونة الأخيرة، لوحظ أيضًا أن خطر الإصابة بهذه الحالة أعلى بين الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وفقا لموقع" TheHealthSite "، نفهم المزيد عن الحالتين وكيف يمكن أن تؤثر على القلب.

مرض السكري وارتفاع ضغط الدم كيف يؤثر الاثنان على القلب



في معظم الحالات، يميل الناس إلى تجاهل ضغط الدم ومستويات السكر، عندما يتعلق الأمر بمرض السكري، لا يتم تشخيص حوالي 57٪ من مرضى السكري، مما يؤدي إلى مزيد من المضاعفات، يمكن أن يؤثر سلبًا على القلب بالطرق التالية:

الأضرار التي لحقت بأوعية الدم



يؤدي عدم قدرة مرضى السكري على إنتاج الأنسولين الكافي إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، بمرور الوقت، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات في نظام تدفق الدم في الجسم.

نقص الأكسجين في القلب



يمنع التأثير على الأوعية الدموية تدفق الدم المؤكسج الكافي إلى القلب، وهذا يخل بوظيفة القلب، ويسبب اضطرابات القلب.

السمنة



غالبًا ما يؤدي مرض السكري من النوع 2 غير المنضبط إلى السمنة بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم، تؤثر زيادة الوزن على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، والتي تصبح عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب.

ارتفاع ضغط الدم هو أيضًا أحد الأسباب الرئيسية للوفاة ، ويؤثر على القلب بالطرق التالية:



يقيد الشرايين



يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تضيق الأوعية الدموية وتضييق تدفق الدم إلى القلب، يؤدي هذا إلى حدوث خلل في وظائف القلب وعدم قدرته على إمداد الدم إلى باقي أجزاء الجسم بكفاءة.

صعوبة في ضخ الدم:



عندما لا يحصل القلب على ما يكفي من الدم ، فإنه يجهد ويضخ بشكل أقوى ، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات، إذا استمرت هذه الحالة ، فقد تؤدي إلى قصور القلب وأمراض القلب الإقفارية والسكتة القلبية والسكتة الدماغية.

فشل القلب الانبساطي



ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي لفشل القلب الانبساطي، حيث تصبح الحجرة اليسرى للقلب متيبسة وغير قادرة على الامتلاء بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى فشل القلب.

من المرجح أن يؤثر ارتفاع ضغط الدم على مريض السكري أكثر من غيره. عندما لا يتم التعامل مع هذه الأمراض في الوقت المناسب، فإنها يمكن أن تؤثر على أجزاء أخرى من الجسم ، وفي النهاية تستهدف القلب.

لذلك، فإن التشخيص المبكر والتدخل في الوقت المناسب من قبل المهنيين الطبيين ضروريان لتقليل المخاطر. مع نمط حياة جيد، والتغذية السليمة ، والتمارين الرياضية الكافية ، يمكن للشخص أن يحافظ على صحة جسمه وقلبه.

من المهم أيضًا الاستماع إلى الجسد وعدم دفعه إلى ما وراء حدوده. علاوة على ذلك ، يعد الفحص في الوقت المناسب ، حتى في حالة عدم وجود أعراض ، أحد أفضل الطرق للبقاء بعيدًا عن القلق والحفاظ على صحة القلب.