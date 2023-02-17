اليوم السابع
Ads
السبت، 18 فبراير 2023 01:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شاب أسفل عجلات قطار أثناء عودته من زيارة مقابر طفليه في طنطا

الجمعة، 17 فبراير 2023 11:28 م
مصرع شاب أسفل عجلات قطار أثناء عودته من زيارة مقابر طفليه في طنطا جثة - أرشيفية
الغربية- مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خيم الحزن بقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا بمحافظة الغربية، بعد مصرع شاب في العقد الرابع من العمر في حادث قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام القرية بعد عودته من زيارة قبر طفليه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت بلاغا بمصرع شاب أسفل عجلات قطار طنطا - تلا أمام قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعي"ا.ا" 31 سنة أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام القرية .
 
وكشف أهالي القرية أن الشاب فقد اثنين من أطفاله مؤخرا أولهما وفاة نجله محمد والثانية عهد في شهر نوفمبر الماضي، وتوجه للمقابر لزيارة قبرهما وأثناء عودته صدمه القطار ليلحق بهما، وتم إنهاء اجراءات الدفن وشيع اهالي قريته جثمانه لمثواه الأخير.
 
 
 

 


محافظة الغربية

جثة

حادث

اخبار الحوادث

قرية كفر الشيخ سليم

طنطا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة