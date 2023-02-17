مصرع شاب أسفل عجلات قطار أثناء عودته من زيارة مقابر طفليه في طنطا

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت بلاغا بمصرع شاب أسفل عجلات قطار طنطا - تلا أمام قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعي"ا.ا" 31 سنة أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام القرية .

وكشف أهالي القرية أن الشاب فقد اثنين من أطفاله مؤخرا أولهما وفاة نجله محمد والثانية عهد في شهر نوفمبر الماضي، وتوجه للمقابر لزيارة قبرهما وأثناء عودته صدمه القطار ليلحق بهما، وتم إنهاء اجراءات الدفن وشيع اهالي قريته جثمانه لمثواه الأخير.