محافظ المنوفية يتابع مع رؤساء المدن خطة رصف الطرق الجديدة للعام الحالى

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، على تكثيف التواجد الميداني لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لخطة الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالبنية التحتية والأساسية لشبكات الطرق .

وفى ضوء ذلك ، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ليلاً ، أعمال فرد طبقة الرصف النهائى بالبر الغربى وذلك ضمن خطة الإستثمارية لأعمال الرصف التى تشملها المدينة لمتابعة الموقف التنفيذى والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية للرصف ، بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، فرد وتسوية طبقة السن بطريق ( زاوية الناعورة – جزيرة الحجر – كفر حجازى) أحد قطاعات طريق 16 وضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك بإجمالى طول ( 23) كم من مزلقان العراقية – زاوية الناعورة – جزيرة الحجر – كفر حجازي – كفر دنشواى- دناصور – زاوية البقلى – بشتامى- عمروس ).

كما تابع أعمال الرصف النهائية بشارع جودة بالشهداء ضمن 16 شارع من المقرر رصفهم خلال العام المالي الحالي ، حيث تم إنتهاء أعمال الرصف بداية من شارع طلعت حرب وحتى شارع شعلان مع شارع مدرسة الأرقم بطول ٨٠٠ متر وعرض ٨ متر، وكذا جارى أعمال رصف شارع الشيخ منصور الذي يربط بين شارعي بورسعيد والنصر ويبلغ طوله ٥٠٠ متر وعرضه ٨ متر تنفيذ مديرية الطرق والنقل ، بالإضافة إلى متابعة أعمال مسح وتسوية وإزالة الأرصفة بشارع فرن الأهرام بطول ١٥٠ متر وعرض ٥ متر بداية من شارع كمال النجار حتى شارع المحكمة، تمهيداً لفرد طبقة السن.

فيما تابع رئيس مركز ومدينة قويسنا إستكمال أعمال الرصف بشارع عبدالله الطور ، ورصف شارع ابراهيم خليل ، ورصف شارع الجداوي وتركيب انترلوك بحارة حسن باشا ضمن خطة الرصف للعام الحالي 2023/2022 لتحسين ورفع كفاءة الطرق بالمدينة .

وفى بركة السبع ، تابع رئيس مركز ومدينة بركة السبع إستكمال الأعمال التمهيدية للرصف بمتفرعات شارع بورسعيد ، حيث جاري فرد طبقة السن وتسويتها تمهيدا للبدء في الرصف لتحسين ورفع كفاءة الطرق للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وفى مركز أشمون أكد رئيس المدينة أنه جارى أعمال وضع طبقة السن والأساس وفردها بطريق داير الناحية بقرية جريس، بطول حوالي 1300م ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز أشمون والتى تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية، وكذا متابعة استكمال أعمال وضع طبقة السن والأساس وفردهم بالشارع الخلفي لعبد المنعم رياض خلف مجلس مدينة أشمون ضمن خطة الرصف التي تتم بشوارع المدينة ، وأشار رئيس مدينة أشمون إلى أنه سوف يتم رصف هذا الشارع بداية من مجلس المدينة وحتى تقاطع شارع خالد بن الوليد بطول حوالي 400م .

وفى نطاق حي شرق شبين الكوم ، تابعت رئيسة الحى أعمال فرد طبقة السن بشارع أنور السادات بكفر المصيلحة والتنسيق مع الشركة المنفذة لتذليل العقبات لنهو الأعمال وفق الخطة الزمنية المقررة .