توزيع 7 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حرصه الدائم والاستمرار في توفير كافة أوجه الرعاية والاحتياجات والمتطلبات الضرورية اللازمة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية والوقوف بجانبهم للمساهمة في رفع العبء والمعاناة عن كاهلهم ، بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن هذا المنطلق ، وفي إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجمعية الأورمان، أفاد مدير جمعية الأورمان بالمحافظة بأنه تم توزيع (7) طن لحوم على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، مشيراً إلى أن عملية التوزيع تمت وفق كشوف الإستحقاق المعدة من قبل مديرية التضامن الإجتماعى لوصول الدعم لمستحقيه تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعى.

هذا وثمن محافظ المنوفية الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم الدولة للتخفيف عن المواطنين، مؤكدا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية والخيرية والتي تؤكد علي دورها الرائد في خدمة تنمية المجتمع.