كل ما تريد معرفته عن فيروس ماربورج

كتبت فاطمة ياسر

أبلغت غينيا الاستوائية عن أول ظهور لمرض فيروس ماربورج ، وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الأعراض تشمل الحمى والتعب والقيء الملطخ بالدم والإسهال، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس ماربورج، هو مرض فتاك للغاية.وتم وضع أكثر من 200 شخص في الحجر الصحي في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا مع فرض قيود على الحركة الأسبوع الماضي في مقاطعة كي نتيم بعد اكتشاف حمى نزفية غير معروفة.

كما فرض البلد المجاور الكاميرون قيودا على الحركة على طول الحدود. تم الإبلاغ عن أكثر من 16 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية مع أعراض تشمل الحمى والتعب والقيء الملطخ بالدم والإسهال. ما هو مرض فيروس ماربورج؟ وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن مرض فيروس ماربورج هو مرض شديد الضراوة يسبب الحمى النزفية، و تصل نسبة وفيات المرض بعد الإصابة به إلى 88٪. في عام 1967 ، حدث تفش كبير لمرض ماربورج في وقت واحد في فرانكفورت بألمانيا وبلغراد، صربيا، كان المرض مرتبطًا بالقرود الخضراء الأفريقية التي استوردتها أوغندا.

ما هي أعراض مرض ماربورج؟ يصاب الفرد المصاب بحمى شديدة وصداع شديد وتوعك شديد (انزعاج). كما تظهر آلام العضلات وآلامها، تشمل الأعراض الأخرى القيء والتشنج وآلام البطن والإسهال في اليوم الثالث من الإصابة. تم وصف مظهر المرضى في هذه المرحلة على أنه يظهر ملامح مرسومة "شبيهة بالأشباح" ، وعيون عميقة ، ووجوه بلا تعبير وخمول شديد ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وينتج مرض فيروس ماربورج عن التعرض المطول للمناجم أو الكهوف التي تسكنها مستعمرات خفاش روسيتوس، ويعاني العديد من المرضى من مظاهر نزفية حادة في غضون 7 أيام وتشمل الحالات المميتة النزيف من مناطق متعددة، و يمكن أن يتسبب تورط الجهاز العصبي المركزي في حدوث ارتباك.