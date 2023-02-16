تفاصيل البروتوكول العلاجى لفيروس ماربورج القاتل (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق علاج فيروس ماربورج القاتل، حيث يتم علاج الأعراض من خلال إعطاء المحاليل الوريدية أو السوائل الفموية ولا يوجد حتى الآن مضادات للفيروسات ويتم علاج الأعراض بالأدوية المعروفة مع احتمال بقاء الشخص على قيد الحياة، ويتم عزل المريض في غرفة منفردة وبعيدة عن التجمع ومنع أى أفراد من زيارته ويمنع من الممارسات الزوجية، فى حين توضع الجثث بعد الوفاة فى أكياس غير قابلة للتسرب ولا يوجد حتى الآن لقاح ضد المرض.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يتم التطهير بمحلول هيبوكلوريت الصوديوم كما يتم اتباع إجراءات مكافحة العدوى ويتم التعامل مع المخالطين، حيث يتم مراقبتهم جيدا مدة لا تقل عن 3 أسابيع على الأقل، وفى حالة ارتفاع درجة الحرارة عن 38.5 يتم عزل المريض تماما بالمستشفي وعلاجه مع القيام بكافة إجراءات مكافحة العدوى .



تفاصيل البروتوكول العلاجى لفيروس ماربورج القاتل

البروتوكول العلاجى لفيروس ماربورج القاتل

وقالت وزارة الصحة والسكان: تنتقل العدوى من خلال الملامسة المباشرة لدى الأشخاص المصابين بالعدوى أو إفرازاته أو السوائل الخاصة بالمصاب أو الجروح أو الأغشية المخاطية وملامسة أسطح ملوثة .

وتابعت: "فترة حضانة المرض من 2 إلى 21 يوما، وفترة العدوى بعد ظهور الأعراض لمدة تصل لـ7 أسابيع بعد الشفاء وجميع الفئات قابلة للعدوى ومعظم الحالات المصابة في الأشخاص البالغين .

وبحسب الدليل الإرشادى، يبدأ المرض بشكل مفاجئ مع ارتفاع درجة الحرارة وصداع شديد وآلام في العضلات ويمكن أن يبدأ بالإسهال المائى الحاد وآلام في البطن والتشنجات والغثيان والقيئ، في اليوم الثالث يمكن أن يستمر الاسهال لمدة أسبوع كما يظهر الطفح الجلدى ويظهر المرض أعراض نزفية شديدة علي المصاب في الفترة من اليوم الخامس واليوم السابع مع استمرار الحمى.