صعود 13 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها السيارات بـ5.9%

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.9%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.9%، يليه قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية بنسبة 3.5%، 3.4%، 3.3%، على التوالي، وقفزت قطاعات العقارات، ومواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.8%، 2.6%، 2.5%، على التوالي.

وزادت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 1.6%، 1.3%، 1.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.7%، فيما تراجعت قطاعات البنوك، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 1.6%، 0.2%، 0.1%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17488.87 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 2990.83 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 4514.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 20749.28 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3472.35 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 9 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.107 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 680.1 مليار جنيه إلى 678 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 197.6 مليار جنيه إلى 205 مليار جنيه بنسبة نمو 3.7%