صعود 5 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "السيارات" بنسبة 2.4%

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.5%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.01%، فيما استقر قطاع الخدمات التعليمية.

بينما تراجعت 10 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلمات بنسبة 1.3%، أعقبه قطاعي البنوك، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.1%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، وانخفض قطاعي السياحة والترفيه، ومواد البناء بنسبة 0.5%، ونزل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.107 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 508.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.89%، والعرب على 8.35%، واستحوذت المؤسسات على 22.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11.2 مليون جنيه، 126.6 ألف جنيه، 142.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 82.3 مليون جنيه، 63.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 17488 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2964 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 20749 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 7206 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2990 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4514 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3472 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1254 نقطة.