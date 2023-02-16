تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.71% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17488.87 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 2990.83 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 4514.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 20749.28 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3472.35 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 9 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.107 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 680.1 مليار جنيه إلى 678 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 197.6 مليار جنيه إلى 205 مليار جنيه بنسبة نمو 3.7%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 877.7 مليار جنيه إلى 883 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 16.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.740 مليار ورقة منفذة على 365 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.402 مليار ورقة منفذة على 335 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول به نحو 2.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 6.8 مليون ورقة منفذة على 453 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 84.19% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.81%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 10.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.047 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 185.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.7 مليار جنيه، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 137.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 12.8 مليار جنيه بحجم تداول 2.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 323.2 ألف عملية.