شاب يفاجأ بخطاب يصل منزله بلندن بعد 100 عام من إرساله.. صور

كتبت نهال أبو السعود

وصلت رسالة كتبت في فبراير 1916 إلى شقة في جنوب لندن بعد أكثر من 100 عام، ما أثار استغراب وذهول الساكن الحالي في طريق هاملت كريستال بالاس، يحتوي على ختم بريد يحمل رأس جورج الخامس



الظرف

قال فينالي جريد عند استلامه الخطاب البالغ من العمر قرن كامل: "من الواضح أننا فوجئنا بالغموض والحيرة بشأن من كان يجلس مكاننا قبل أكثر من 100 عام."، وقالت هيئة البريد الملكي رويال ميل إنها ما زالت "غير مؤكدة ما حدث في هذه الحالة".



ورقة داخل الظرف

تم إرسال الرسالة قبل عامين من تقديم التقنين في الحرب العالمية الأولى وتولى الملك جورج الخامس العرش لمدة خمس سنوات، وولد رئيسا الوزراء المستقبليين هارولد ويلسون والسير إدوارد هيث في وقت لاحق من ذلك العام.

وعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون فتح بريد غير موجه إليك جريمة ، إلا أنه بموجب قانون الخدمات البريدية لعام 2000 ، قال مدير رويال ميل إنه شعر إنها "لعبة عادلة" أن يتم فتحها بمجرد أن أدرك أنه من عام 1916 وليس عام 2016.

وأضاف الشاب البالغ من العمر 27 عامًا: "إذا ارتكبت جريمة ، فلا يسعني إلا أن أعتذر".

كتب الخطاب إلى "عزيزتي كاتي" ، زوجة قطب الطوابع المحلي أوزوالد مارش ، وفقًا لستيفن أكسفورد ، محرر نوروود ريفيو ، وهي مجلة للتاريخ المحلي.

كان أوزوالد مارش تاجر طوابع يحظى بتقدير كبير وكان يُستدعى غالبًا كشاهد خبير في حالات تزييف الطوابع، وصاغت الرسالة صديقة العائلة كريستابيل مينيل ، ابنة تاجر شاي محلي ثري هنري توك مينيل وذكرت مينيل في الرسالة أنها شعرت "بالخجل الشديد من نفسي بعد ما فعلته" ، وأنها كانت تشعر "بالبؤس هنا مع نزلة برد شديدة".

قال أكسفورد: "إنه أمر غير معتاد للغاية ومثير للغاية في الواقع من حيث إعطائنا لمحة عن التاريخ المحلي والأشخاص الذين عاشوا في نوروود ، التي كانت مكانًا شائعًا جدًا للطبقات المتوسطة العليا في أواخر القرن التاسع عشر وأشار ان منطقة كريستال بلاس ولّد تدفقًا هائلاً من الأثرياء جدًا ، لذا فإن اكتشاف شخص انتقل إلى المنطقة ربما لهذا السبب بالذات أمر رائع للغاية."

وعندما سئل عما سيفعله إذا اتصل أقارب المرسل أو المستلم ، أجاب جريد: "لقد ظهر جزء رائع من تاريخ عائلاتهم - إذا أرادوا ذلك ، يمكنهم الحضور".

قال متحدث باسم Royal Mail: "حوادث مثل هذه تحدث في كثير من الأحيان ، ونحن غير متأكدين مما حدث في هذه الحالة نحن نقدر أن الناس سيثيرون اهتمامهم بتاريخ هذه الرسالة من عام 1916 ، لكن ليس لدينا مزيد من المعلومات حول ما يمكن أن يحدث".