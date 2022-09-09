هيئة البريد البريطانية: الطوابع التى تحمل صورة الملكة صالحة حتى نهاية يناير 2023

كتب: إيهاب محمد

أكدت رويال ميل، أن الطوابع التى تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية، ستظل سارية المفعول بعد وفاتها حتى نهاية يناير 2023، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إندبندنت"، وبدأ بيان البريد الملكى: "بعد وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، أكدت Royal Mail أن الطوابع التى تحمل صورة جلالة الملكة إليزابيث الثانية تظل صالحة للاستخدام، وتشمل هذه الطوابع النهائية، والطوابع العادية "اليومية" والطوابع الخاصة".



التقرير من المصدر

وتابع البيان: "كما أُعلن سابقًا، بعد إدخال الباركود على الطوابع اليومية، تظل هذه الطوابع سارية حتى نهاية يناير 2023، وسيتم إصدار جميع الطوابع الخاصة التي تم الإعلان عنها بالفعل، على الرغم من أن تواريخ إطلاق البعض قد تتغير"، وأضاف أن "صناديق البريد الملكية ستبقى كما هى".

وأضاف: "تماشياً مع الممارسات السابقة، بعد وفاة الملك، ستبقى جميع صناديق البريد الحالية دون تغيير، صناديق البريد قيد الإنتاج بالفعل أو قيد الإعداد للتركيب ستحتفظ أيضًا بشارة الملكة إليزابيث الثانية."



صورة الملكة اليزابيث

وقالت رويال ميل، إن معرض الطوابع التي تصور الملكة متاح على موقعها على الإنترنت، وأضاف البيان: "لن يتم الإعلان عن المزيد من الطوابع قبل الجنازة، وبعد ذلك فقط في الوقت المناسب، بعد التشاور مع قصر باكنجهام"، فيما سيظهر الملك الجديد فى النهاية على طوابع بريطانية، وطوابع أخرى حول الكومنولث، وربما يكون قد جلس بالفعل للحصول على مثل هذه المنحوتات أو الصور، وسيتعين عليه مرة أخرى الموافقة على التصميمات.

وأوضح التقرير، أنه من أجل طوابعها الأولى كملكة، قامت دوروثي وايلدنج، بالتقاط صورة للملكة بعد ثلاثة أسابيع من توليها العرش ومرة ​​أخرى بعد حوالي شهرين، ووافقت أخيرًا على الصورة في مايو 1952، وتم استبدال هذه الصورة من عام 1952 في عام 1967 بالصورة الظلية الصغيرة للملكة.