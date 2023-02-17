زراعة الأشجار المثمرة أمام المصالح الحكومية بقرى حياة كريمة بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد قرى حياة كريمة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إستمرار فى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، وذلك فى ضوء بروتوكولى التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارتى الإنتاج الحربى والزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الجهود والإسراع في تنفيذ المبادرة.

وفي هذا الصدد صرح ياسر حلمي عباس رئيس مجلس قروى النمسا، أنه يجرى مواصلة العمل فى مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بالاهتمام بمجال الزراعة والبيئة، حيث قامت بمتابعة البدء فى زراعة الأشجار المثمرة فى الشوارع الرئيسية، وأمام المصالح الحكومية بمشاركة شياب الوحدة المحلية بالنمسا.

وأضاف رئيس مجلس قروى النمسا، فى بيان صحفى، أنه تم أيضاً العمل فى زراعة الأشجار المثمرة على الطريق الغربي السريع، بداية من القرية حتى نهاية الوحدة المحلية بالمساوية والطريق الشرقي طراد النيل، موضحاً أن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مثمرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تستهدف ترشيد إستهلاك المياه بزراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الإقتصادية، وذلك بهدف إعلاء قيم الجمال والحد من التلوث وترشيد استهلاك المياه، حيث أن تلك الأشجار تم اعتمادها كنماذج لتغيير ثقافة الحفاظ على الشجرة المثمرة بدلاً من أشجار الزينة الأكثر إستهلاكاً للمياه، حيث أن تلك الحملة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم على مدار الـ24 ساعة الماضية البدء في أعمال غرس الأشجار المثمرة بدائرة الوحدة المحلية لقرية كومير في إطار مبادرة 100 مليون شجرة، وكذلك البدء في أعمال غرس الأشجار المثمرة بدائرة الوحدة المحلية لقرية توماس وعافية في إطار مبادرة 100 مليون شجرة، وجارى مواصلة العمل في المبادرة الرئاسية لدعم قرى حياة كريمة.



مدينة إسنا تزرع الأشجار المثمرة أمام المصالح الحكومية



جانب من زراعة الأشجار المثمرة بقرى إسنا