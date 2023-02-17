روسيا تستعرض "تسيركون" فى مناورات مشتركة مع جنوب إفريقيا والصين

وكالات

تنطلق اليوم الجمعة، المناورات البحرية المشتركة لجنوب إفريقيا وروسيا والصين، في المحيط الهندي قبالة سواحل جنوب إفريقيا تحت اسم "موزى -2"، بحسب بيان وزارة الدفاع في جنوب إفريقيا.

وفي بيان، قال وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جنوب إفريقيا، ثاندي موديس: "ستنعكس المناورات الثلاثية على جميع الدول المشاركة من خلال مواءمة أنظمتها البحرية العملياتية، وتحسين أنظمة القيادة والسيطرة المشتركة".

وأكدت الوزارة أن تدريبات "موزي-2" هي عبارة عن منصّة للدول الثلاث لتبادل المعرفة العسكرية والمهارات والخبرة العملية.

هذا وستجرى التدريبات حتى 27 فبراير قبالة ساحل مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا في المنطقة المائية بين ديربان - حيث تقع القاعدة البحرية لجنوب إفريقيا في المحيط الهندي - وخليج ريتشاردز.

وذكر بيان وزارة الدفاع في جنوب إفريقيا إن روسيا ممثلة في التدريبات عبر فرقاطة "الأدميرال جورشكوف".

أما الصين فممثلة بمدمرة وفرقاطة وسفينة مساعدة، وجنوب إفريقيا بفرقاطة واحدة وسفينتين مساعدتين.

وذكرت صحيفة "ديلي مافريك" المحلية، أن الفرقاطة "غورشكوف" ستعرض صاروخ تسيركون الفرط صوتي على متنها.