خريطة فصل الكهرباء 5 ساعات لإجراء أعمال الصيانة غرب المنصورة خلال أسبوع

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب سيد حسين النخيلى رئيس الحى، أنه بناء على إخطار من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، سيتم فصل التيار الكهربائى، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة ، وذلك يوم السبت الموافق 18/2/2023 ولمدة خمس ساعات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عصرا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بأماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة على أن يتم الفصل لمدة ساعة واحدة للفصل الواحد، وذلك وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

والمناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لأجراء أعمال الصيانة على مدار الأسبوع القادم كالآتى:

يوم السبت الموافق 18-2-2023 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة منطقة شارع بوسعيد أمام الجمعية الشرعية، وشارع السيد سليم.

وفى يوم الأحد الموافق 19-2-2023 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار منطقة شارع سكة سندوب ميدان الشيخ حسانين ، وشارع ستوتة من محمد فتحى.

وفى يوم الإثنين الموافق 20-2-2023 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة الزعفران، وشارع محمد فتحى.

وفى يوم الثلاثاء 21-2-2023 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار منطقة شارع الخلا - محمد فتحى ، شارع محمد فتحی.

وفى يوم الأربعاء الموافق 22-2-2023 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة الزعفران ، و شارع محمد فتحی

وفى يوم الخميس الموافق 23-2-2023 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار منطقة شارع الجلاء من ميدان مشعل، شارع السيد سليم من محمد فتحى

كما أشار رئيس الحى، إلى أنه سيتم الفصل الشامل لاجراء الصيانة على السكشن 5/6/7 بمحطة محولات غرب المنصورة" لوحة الجامعة القديمة- لوحة توزيع الكلى"، وذلك يوم السبت الموافق 18/2/2023 من الساعة السادسة صباحا الى التاسعة صباحا من نفس اليوم.

والمناطق التي سيتم الفصل عنها بنطاق هندسة غرب المنصورة هي : جزء من شارع المشاية – جزء من شارع الجمهورية من أول العباسي حتى نهاية الجامعة - شارع الثانوية - شارع منتصر- شارع الجلاء من أول مستشفى الصدر حتى الجامعة - شارع كلية آداب- شارع النخلة - شارع جلال الدين – منطقة حي الجامعة- شارع جيهان بالكامل - شارع اسكندر صوصه – شارع المدير - شارع أحمد ماهر - جزء من شارع محمد فتحى – تقسيم الزعفران – جزء من المشاية والجمهورية.

وطالب رئاسة حى غرب المنصورة ، المواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.