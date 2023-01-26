اليوم السابع
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الخميس، 26 يناير 2023 07:14 م
أكرم القصاص
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رفع الحواجز الخرسانية من شوارع المنصورة لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين

الخميس، 26 يناير 2023 06:13 م
رفع الحواجز الخرسانية من شوارع المنصورة لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين جانب من عمليات رفع الحواجز
الدقهلية : محمد الحبشى

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تنفيذاً لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بسرعة إزالة الحواجز الخرسانية من كافة شوارع مدينة المنصوره لتيسير الحركة المرورية وتسهيل انتقال المواطنين، قام كلا من الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة، والمحاسب السيد النخيلي رئيس حي غرب المنصورة، بالإشراف علي أعمال إزالة ورفع الحواجز الخرسانية من شارع مجمع المحاكم لتيسير حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين.
 
ووجه "مختار" بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور الدقهلية والإدارة العامة لشرطة المرافق لتيسير وتنظيم الحركة المرورية بجميع شوارع المنصورة ورفع كافة الإشغالات.
 
وأكد "المحافظ" علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل كافة المشاكل التي تواجههم.
 
رفع الحواجز الخرسانيه
رفع الحواجز الخرسانيه

جانب من عمليات رفع الحواجز
جانب من عمليات رفع الحواجز

اعمال رفع وازاله الكتل الخرسانيه من مجمع المحاكم
اعمال رفع وازاله الكتل الخرسانيه من مجمع المحاكم

استمرار رفع الحواجز الخرسانيه
استمرار رفع الحواجز الخرسانيه

متابعه روساء المدن لازاله الكتل الخرسانيه
متابعه روساء المدن لازاله الكتل الخرسانيه

متابعه فتح شوارع المنصوره
متابعه فتح شوارع المنصوره

عمليات فتح الشوارع بعد رفع الحواجز الخرسانيه
عمليات فتح الشوارع بعد رفع الحواجز الخرسانيه

جانب من عمليات رفع الحواجز امام مجمع المحاكم
جانب من عمليات رفع الحواجز امام مجمع المحاكم

عمليات الهدم للحواجز الخرسانية
عمليات الهدم للحواجز الخرسانية

إزالة ورفع الحواجز الخرسانيه بالمنصورة
إزالة ورفع الحواجز الخرسانيه بالمنصورة

عمليه رفع اثار الخرسانه
عمليه رفع اثار الخرسانه

فتح الشوراع ورفع الحواجز
فتح الشوراع ورفع الحواجز

اعاده الشئ لاصله لتيسير حركة المرور
اعاده الشئ لاصله لتيسير حركة المرور
 
 
 
 
 

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