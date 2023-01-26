رفع الحواجز الخرسانية من شوارع المنصورة لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين

الدقهلية : محمد الحبشى

تنفيذاً لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بسرعة إزالة الحواجز الخرسانية من كافة شوارع مدينة المنصوره لتيسير الحركة المرورية وتسهيل انتقال المواطنين، قام كلا من الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة، والمحاسب السيد النخيلي رئيس حي غرب المنصورة، بالإشراف علي أعمال إزالة ورفع الحواجز الخرسانية من شارع مجمع المحاكم لتيسير حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين.

ووجه "مختار" بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور الدقهلية والإدارة العامة لشرطة المرافق لتيسير وتنظيم الحركة المرورية بجميع شوارع المنصورة ورفع كافة الإشغالات.

وأكد "المحافظ" علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل كافة المشاكل التي تواجههم.