تحول لها أكبر عدد من المشتغلين.. أهم الأنشطة الاقتصادية بنهاية 2022

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم الأنشطة الإقتصادية التى تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين، وذلك للربع الرابع "أكتوبر - ديسمبر" الماضي.

وجاء توزيع الأنشطة الاقتصادية وفقا لما يلي:

- نشاط الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار "233" ألف مشتغل عن الربع السابق .

- نشاط التعليم (126) ألف مشتغل عن الربع السابق.

- نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار (66) ألف مشتغل عن الربع السابق .

- نشاط التشيد والبناء (62 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2022، حيث بلغ معدل البطالة 7,2٪ من إجمالي قوة العمل بأنخفاض 0,2٪ عن الربع السابق من عام 2022.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 30.344 مليون فرد مقابل 30,264 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0,3٪.

وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,211 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17,133 مليون فرد, أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,200 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,144 مليون فرد .

ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (145) ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (65) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (80) ألف فرد.