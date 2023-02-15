تراجع معدل البطالة إلى 7,2% خلال الربع الرابع لعام 2022

كتب مدحت عادل

أولاً: قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 30.344 مليون فرد مقابل 30,264 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0,3٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,211 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17,133 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,200 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,144 مليون فرد .

ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (145) ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (65) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (80) ألف فرد.

ثانيا : المتعــــــــــطلون:

سجل عدد المتعطلين 2.185 مليون متعطل بنسبة 7,2٪ من إجمالى قوة العمل (1.194مليون ذكور ،991 ألف إناث) مقــابـل 2,250مليون متعطل فى الربع الثالث 2022 بأنخفاض قـدره (65) ألف متعطل بنسـبة2,9 ٪، وبانخفاض قــدره )15( ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.7٪

المتعطلون طبقاً للنوع:

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة ) 63,0 ٪ من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

• 7,7٪ لإجمالى الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (10,1٪ للذكور، 4,8 ٪ للإناث) مقابل 7,2٪ فى الربع السابق (الذكور 8,3٪و الإناث 5,7٪).

• 29,4٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 28,1 ٪ للذكور، 31,0 ٪ للإناث) مقابل 30,0٪ فى الربع السابق (الذكور27,7٪ والإناث 33,2٪) .

• 25,9٪لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 24,7٪ للذكور، 27,3٪ للإناث) مقابل 24,7٪ فى الربع السابق ( الذكور 25,0٪ والإناث 24,3٪).

• 37,1٪ من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت ( 37,0٪ للذكور، 36,9٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 38,1٪ خلال الربع السابق حيث بلغت ( 39,1 ٪ للذكور، 36,7 ٪ للإناث).

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامه ( للحضر والريف ):

• بلغ معدل البطالة في الحضر 10,7٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10,8٪ فـــي الربــع الثالث من عام 2022 مقابل 11,0٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• معدل البطالة في الريف يصل إلى 4,5٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4,7٪ في الربع الثالث من عام2022 مقابل 4,5 ٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.

نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 83,2٪ في الربع الحالي مقابل 84,9 ٪ في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالأتي :

• 37,0٪ من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 40,1٪ بالربع السابق و 37,8٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

• 46,2٪ من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 44,8٪ بالـربع السابق وكذلك 44,8٪ في الربع المماثل من العام السابق.

ثالثا :المشتــــــغلون:

بلغ عـدد المشتغلين 28.159 مليون فرد بينما كان 28,014 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 0.5٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11.797 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16.362مليون مشتغل .

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

• بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي21.127 مليون مشتغل ( 18.064 مليون ذكور، 3.063مليون إناث) بنسبة 75,0٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 74,4٪ في الربع السابق ،مقابل 72,8٪ فى الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 846 ألف مشتغل ( 787 ألف مشتغل ذكور، 59ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3,0٪ من إجمالــي المشتغلين وكذلك كان 3,0٪ في الربع السابق مقــابل 3,9 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.054 مليون مشتغل (4.639مليون مشتغل ذكور، 415 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 17,9٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 18,6٪ في الربع السابق مقابل 18,7٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.133 مليون مشتغل (516 ألف مشتغل ذكور، 617 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 4,0 ٪ من إجمالي المشتغلين وكذلك 4,0٪ في الربع السابق مقابل 4,6 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

رابعاً:المساهمة فى النشاط الاقتصادي

• بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 42.8٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 42,7 ٪ خلال الربع الثالث من عام2022 مقابل 43,8 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 68.5٪ مقابل 69,6٪ فى الربع السابق مقابل 69,8٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 15.1٪ بينما كان 14,3٪ في الربع السابق مقابل 15,9 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق) .

• بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 42.2٪ ، فى الريف 43.3٪) بينما كان ( في الحضر 42,7٪، في الريف 42,7٪) في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 43,1 ٪ ، في الريف 44,4 ٪) في الربع المماثل من العام السابق .

• سجلت الفئة العمرية ( 40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 58,9٪ .

أهم الأنشطة الإقتصادية التى تحول اليهاأكبر عدد من المشتغلين:

• نشاط الزراعه واستغلال الغابات وقطع الأشجار (233 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .

• نشاط التعليم (126) ألف مشتغل عن الربع السابق .

• نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار (66) ألف مشتغل عن الربع السابق.

• نشاط التشيد والبناء (62 ) ألف مشتغل عن الربع السابق .

1. حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.325مليون مشتغـــل ( 4.683 مليون ذكور، 642ألف إناث) بنسبة 18,9٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

2. بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.016 مليون مشتغل (3.412مليون ذكور ، 604 الف إناث ) بنسبة 14,3٪ من اجمالي المشتغلين ,

3. كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط التشييد والبناء 3.974مليون مشتغل ( 3.946 مليون ذكور،28 ألف إناث) بنسبة 14,1٪ من إجمالي المشتغلين,

4. بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.543مليون مشتغل (3.238مليون ذكور ,305 ألف إناث ) بنسبة 12,6٪ من اجمالي المشتغلين,

5. بلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين 2.620 مليون مشتغل (2.596 مليون ذكور ،24 الف إناث) بنسبة 9,3٪ من إجمالي المشتغلين,

* معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي = قوة العمل ( 15 سنة فأكثر )/ السكان ( 15 سنة فأكثر ) X 100