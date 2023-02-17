باكستان ترفع أسعار الوقود فى ظل تراجع قيمة عملتها أمام الدولار

كتبت ريم عبد الحميد

رفعت باكستان أسعار البنزين بمقدار 22.20 روبية، أى ما يعادل 0.0835 دولار لكل لتر، ليصل إجمالى سعر اللتر إلى 272 روبية ، أى 1.02 دولار، بدءا من أمس الخميس، وذلك بسبب التراجع فى قيمة العملة الباكستانية، بحسب ما أفادت وزارة المالية، فيما وصفته صحف محلية بالزيادة التاريخية.

وتراجعت قيمة عملة باكستان بشكل كبير أمام الدولار منذ إزالة السقف الخاص بقيمتها الشهر الماضى وترك تحديد هذه القيمة بسعر الصرف القائم على السوق، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأجرت باكستان محادثات مع صندوق النقد الدولى من أجل الإفراج عن أموال الإنقاذ المهمة، مع وجود احتياطى يكفى احتياجات ثلاثة أسابيع فقط من الواردات. وتتجه باكستان لزيادة الإيرادات على الرغم من التضخم الذى وصل إلى ارتفاع غير مسبوق منذ عقود وبلغ 27%.

وكانت باكستان قد قدمت مشروع قانون مالى أمام البرلمان يوم الأربعاء، يقترح زيادة الضرائب على السلع والخدمات إلى 18% من 17% للمساعدة فى جمع 170 مليار روبية، 639.70 مليون دولار، من العائدات الإضافية خلال العام المالى المنتهى فى يوليو المقبل.

واقترح مشروع القانون أيضا زيادة الضرائب على السلع الفخمة إلى 25%، مع زيادة ضرائب طيران الدرجة الأولى ورجال الاعمال وعلى السجائر والمشروبات المحلاة.

وقالت وزارة المالية الباكستانية إن ديزل السرعة العالية سيتكلف الآن 280 روبية، بعد زيادة فى سعره بلغت 17.20 روبية، وزادت أسعار الكيروسين والديزل الخفيف.