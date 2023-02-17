انتشال جثة شخص من ترعة الإبراهيمية بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بقيام فريق الإنقاذ النهرى جثة رجل فى الـ44 عاما، ولا يعمل مقيم من المنيا من مجرى ترعة الإبراهيمية أسفل كوبرى المنصورة القديمة بمدينة المنيا، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت تلقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل داخل حظيرة ماشية بناحية أبوفيللو التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بشرق النيل في مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق وإخماده ومنع امتداده حيث تبين بالفحص نشوبه بحظيرة ماشية ملك محسن أنور، مما أسفر عن نفوق 5 أبقار، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

وأخمدت قوات الحماية المدنية أمس الخميس حريقين الأول اندلع داخل حظيرة لتربية الطيور بقرية أولاد الشيخ علي في مركز مطاى، دون خسائر مادية، والثاني نشب داخل منزل بقرية صفانية قي مركز العدوة في أقصي شمال غربي محافظة المنيا، وأسفر عن احتراق الآثاث، دون إصابات بشرية.