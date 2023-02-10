الإنقاذ النهرى بالقليوبية يكثف جهوده لانتشال جثة شاب بمياه الرياح التوفيقى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغًا بغرق "محمد.م.ع" 29 عامًا في مياه الرياح التوفيقي أمام مدخل قرية كفر الفقهاء.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية، للبحث عن الجثمان في مياه الرياح التوفيقي بمعرفة غواصين الحماية المدنية بالمحافظة، ومازالت جهود البحث مستمرة لانتشال الجثمان.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.