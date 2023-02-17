اليوم السابع
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الكويت: وفد رفيع المستوى يشارك فى مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا

الجمعة، 17 فبراير 2023 01:40 م
الكويت: وفد رفيع المستوى يشارك فى مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا سفير الكويت لدى ألمانيا نجيب البدر
إيمان حنا

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أكد سفير الكويت لدى ألمانيا نجيب البدر، حرص بلاده الدائم على انتظام المشاركة سنويا في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن الذي تنطلق أعماله اليوم ويستمر لمدة يومين. وفق "كونا".

وقال البدر، إن وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح سيشارك كمتحدث رئيسي في الجلسة المعنية بمناقشة قضايا منطقة الشرق الأوسط والتي يستعرض خلالها رؤية الكويت ومواقفها تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية. 
 
وأضاف البدر، أن وزير الخارجية سيعقد على هامش أعمال المؤتمر عددا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة يبحث خلالها عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.. موضحا أن دورة هذا العام تعقد في ظل ظروف وتحديات أمنية دولية بالغة الدقة والتعقيد؛ الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية لحل العديد من النزاعات والصراعات.

مؤتمر ميونخ

الكويت

اخبار مؤتمر ميونخ

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