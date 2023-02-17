احذر.. ارتداء سماعات الرأس لوقت طويل له آثار جانبية على الدماغ والقلب

كتبت إيناس البنا

يرتدي الكثير سماعات الرأس للتخلص من الأصوات غير المرغوب فيها أو الاستماع إلى الموسيقى بخصوصية، ومع ذلك ، في كثير من الأحيان ، في ساعات استخدام سماعات الرأس، تنسى أنها يمكن أن تضر أذنيك وكذلك الجسم.

يعتقد خبراء الصحة وفقا لموقع " timesnownews" أنه بصرف النظر عن التسبب في الضرر، يمكن أن تجعلك سماعات الأذن مدمنًا أيضًا، الصوت الصادر من سماعات الأذن له تأثير كبير على طبلة الأذن ، مما يؤدي إلى تلف دائم.

في العقد الماضي أو نحو ذلك ، والآثار الضارة للتعرض المفرط لموسيقى صاخبة من السماعات المحمولة قد اكتسبت الانتباه، هناك أيضًا قلق متزايد حيث غالبًا ما يتم الاستماع إلى سماعات الرأس بأحجام غير آمنة.

منظمة الصحة العالمية تقدر أن حوالي مليار شاب في جميع أنحاء العالم يمكن أن يكونوا معرضين لخطر الإصابة فقدان السمع بسبب ممارسات الاستماع غير الآمنة.

​الآثار الجانبية لاستخدام سماعات الرأس



فيما يلي بعض الآثار الجانبية لاستخدام سماعات الرأس أو سماعات الأذن لساعات طويلة يوميًا:

فقدان السمع



يؤثر الاستماع المستمر للموسيقى بصوت عالٍ من سماعات الأذن أو سماعات الرأس على السمع، السعة السمعية للأذنين هي 90 ديسيبل فقط ، مما يقلل من 40-50 ديسيبل من خلال الاستماع المستمر ، وبالتالي لن تتمكن من سماع الأصوات البعيدة.

خطر مرض قلبي



الاستماع إلى الموسيقى، وفقًا لخبراء الصحة، ليس جيدًا للأذنين كما للقلب، فهو لا يجعل ضربات القلب أسرع فحسب، بل يتسبب أيضًا في أضرار جسيمة للقلب.

الصداع



الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من سماعات الرأس وسماعات الأذن لها تأثير سيئ على الدماغ، حيث تسبب الصداع والصداع النصفي، يعاني العديد من الأشخاص أيضًا من اضطراب النوم أو الأرق أو الأرق أو حتى انقطاع النفس أثناء النوم.

عدوى الأذن



يتم توصيل سماعات الأذن مباشرة بقناة الأذن ، والتي يمكن أن تشكل حاجزًا أمام مرور الهواء. يمكن أن يصبح الانسداد بعد ذلك سببًا شائعًا لأنواع مختلفة من التهابات الأذن بما في ذلك نمو البكتيريا.

يوصي الخبراء بتجنب مشاركة سماعات الأذن مع أي شخص لأن البكتيريا الضارة قد تنتقل من أذن إلى أخرى.

قلة التركيز



وسادات الأذن صغيرة الحجم للغاية ولكن يمكن أن يكون لها تأثير كبير على طبلة الأذن، ينتقل الصوت من الأذنين إلى عقلك ويؤثر على جهازك العصبي، مما يتسبب في نقص التركيز. يمكن أن تصبح قوى التركيز والتركيز ضعيفة بسبب الاستخدام المفرط لسماعات الأذن لفترات طويلة.

زيادة التوتر والقلق



يمكن أن يؤثر الاستخدام المطول لسماعات الرأس على الحياة الاجتماعية للشخص وصحته العقلية وقدرته على الأداء بمستويات مثالية.

صعوبات التعلم



تعتبر صعوبات التعلم من النتائج الشائعة لفقدان السمع ، حيث يمكن أن يؤثر التعرض المزمن والمستمر للضوضاء في الفصول الدراسية على الأداء الأكاديمي للطفل في القراءة والقدرة والفهم والذاكرة.

تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يتعرضون لبيئات التعلم الصاخبة لديهم درجات تقييم أقل في الاختبارات الموحدة.