أوقاف الأقصر تجرى عمليات تعقيم وتجميل للمساجد استعدادا لشهر رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تواصل حملات تعقيم المساجد التي بدأت الإثنين الماضي، حفاظاً على الصحة العامة للعاملين بالمساجد والمواطنين المترددين عليها، وذلك فى إطار الدور الديني والوطني والإجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تنظيم حملة تعقيم المساجد بكافة إدارات المحافظة بناءاً على تعليمات الوزارة بمناسبة قرب إستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر، للحفاظ على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، مشدداً على مديرى الإدارات والعاملين بالمساجد بذل الجهد فى سبيل هذا الأمر.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه انطلقت تلك الحملات للتأكيد على أهمية نظافة المساجد وظهورها بالمظهر اللائق, فالمسجد عنوان النظافة والجمال، وأن خدمة بيوت الله (عز وجل) وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف لنا جميعًا, وأن الدين والحضارة والرقي والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة والجمال.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، مساء أمس الخميس، تنظيم فعاليات احتفال مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بليلة الإسراء والمعراج؛ بحضور: المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، والشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وذلك بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1444ه، بمسجد السيد يوسف بكورنيش النيل فى منطقة الكرنك.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم فعاليات الاحتفالية السنوية بليلة الإسراء والمعراج لعام 1444 هـ/ 2023 م، بمسجد العارف بالله السيد يوسف بكورنيش النيل بالكرنك بجوار قاعة المؤتمرات بمدينة الاقصر، بعد صلاة المغرب وبحضور كوكبة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الدينى والوطنى والإجتماعى، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.



العمل فى تعقيم المساجد بمحافظة الأقصر



أوقاف الأقصر تجرى عمليات تعقيم للمساجد



أوقاف الأقصر تجرى عمليات تعقيم وتجميل للمساجد



تعقيم وتجميل للمساجد قبل قدوم شهر رمضان بالأقصر



عمليات التعقيم والتطهير للمساجد فى الأقصر



عمليات تجميل ونظافة المساجد يومياً بالأقصر