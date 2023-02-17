مدير مستشفى الكرنك بالأقصر يكشف تفاصيل جراحات عدم وجود فتحة خروج البول

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الكرنك الدولى ، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أن المستشفى تقدم خدمات متنوعة وأبرزها "الإحليل السفلى"، وهى أحد الاختلافات الخلقية الشائعة التى يولد بها الطفل، وتعنى عدم وجود فتحة خروج البول فى موضعها الطبيعى وقد تكون مصحوبة بضيق فى مجرى البول، ويتم اكتشاف هذه المشكلة خلال فحص الطبيب للطفل بعد الولادة.

ويضيف مدير مستشفى الكرنك الدولى، لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدة درجات من الإحليل السفلى عند الأطفال، منها الأنواع البسيطة التى قد لا تسبب أى مشكلات أو مضاعفات للطفل فى المستقبل، وهناك أنواع أكثر تعقيداً تتطلب تدخلا جراحيا لمنع حدوث أى مضاعفات للطفل، وعادةً ما يُنصح بإجراء جراحة الإحليل السفلى فى عُمر من 6 - 9 أشهر.

ويؤكد الدكتور خلف عمر أنه يتم إجراء جراحات الإحليل السفلى عند الأطفال على يد نخبة من أفضل أطباء جراحة الأطفال، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد سلطان استشارى جراحة الأطفال وحديثى الولادة بالمستشفى، حيث يمكن الكشف بعيادة جراحة الأطفال بمستشفى الكرنك الدولى أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للسكن والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد للكشف، حيث إن الكشف مجاناً لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

فيما نجح الأطباء بالمستشفى فى تخفيف معاناة فتاة تبلغ من العمر اثنتى عشرة عاماً، تعاني من اختلاف خُلقي بالمثانة في صورة إحليل علوي، أدى إلى فقدان التحكم في البول بقسم المسالك البولية وذلك بتكلفة أقل من 400 جنيه فقط، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، حيث إن الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً تعاني من فقدان التحكم في البول نتيجة لاختلاف خلقي نادر وهو الإحليل العلوى، وبعد الفحص وإجراء الفحوصات اللازمة تبين الحاجة لإجراء جراحة، ونجح فريق جراحة المسالك البولية بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر في إصلاح الاختلاف الخلقي من خلال عمل ترقيع للمثانة من خلال استخدام جزء من الأمعاء الدقيقة، كما تم زرع الزائدة الدودية تحت الجلد وتوصيلها بالمثانة، وخضعت المريضة للمتابعة بالأقسام الداخلية قبل خروجها من المستشفى.