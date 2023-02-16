21 فرقة فنية تقدم عروضها على المراكب النيلية فى أسوان قبل "تعامد الشمس"

تنطلق اليوم، الخميس فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته العاشرة، فى الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجارى بمحافظة أسوان ومدينة أبوسمبل، بمشاركة 21 فرقة دولية ومحلية تضم نحو 700 فنان وفنانة، والذين يقدمون عروضاً فنية على المراكب النيلية بنهر النيل بمدينة أسوان بالتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل.

يشارك فى المهرجان هذا العام 11 فرقة من فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة وهى "بورسعيد، أسوان، سوهاج، العريش، الشرقية، الحرية بالإسكندرية، مرسى مطروح، قنا، الأقصر، الإسماعيلية للفنون الشعبية، وفرقة "توشكى التلقائية".

كما يشارك 10 من الفرق العربية والأجنبية وهى "فلسطين، السودان، سيريلانكا، المكسيك، بولندا، اليونان، سلوفاكيا، اندونيسيا، رومانيا، كوريا الجنوبية".

تبدأ العروض بديفيله نهرى بالمراكب الشراعية صباح اليوم الخميس 16 فبراير لجميع الفرق المصرية والدولية، ويقام حفل الافتتاح مساء اليوم نفسه بمسرح فوزى فوزي، وتنطلق فى اليوم التالى فى 14 موقعا بمحافظة أسوان منها 10 مواقع ثقافية وهي: مسرح فوزى فوزي، قصر ثقافة كركر، مكتبة الطفل والشباب بدراو، قصر ثقافة كوم أمبو، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة توشكى، قصر ثقافة كلابشة، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، بالإضافة إلى جمعيات وأندية أسوان .

يقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نفين الكيلانى و اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د. إيمان نجم، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، وفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج.