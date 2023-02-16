وزير الإسكان يتابع ما يتم تنفيذه من مشروعات بمدينة العاشر من رمضان

كتب أحمد حسن

توسعات بمحطة مياه الشرب..وآلاف الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" وخدمات متميزة..والمشاركة فى مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ما يتم تنفيذه من مشروعات بمدينة العاشر من رمضان، مشدداً على ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها حالياً بالمدينة، لا سيما مشروعات الإسكان والخدمات.

واطَّلع وزير الإسكان، على الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة العاشر من رمضان، والتي تمثلت أهمها في المشروعات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين "، وأعمال الطرق، والمشروعات الخدمية المتنوعة ما بين مدارس ووحدات صحية وحضانات وخدمات أمنية، وغير ذلك، وموقف تخصيص قطع الأراضي الاستثمارية، لافتاً إلى أنه تم خلال العام الماضي بيع نحو 90 قطعة أرض استثمارية بأنشطة ( تجارى إدارى، تجارى إدارى سكنى، تعليمى، طبى، حضانة، نادٍ رياضي) لتوفير احتياجات المنتقلين للسكن بالمدينة.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه في قطاع الإسكان جارٍ تنفيذ 68 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية بمساحات (100 – 110 - 120) م2/ للوحدة، ضمن محور الإسكان المتوسط بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، كما يجري تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع.

وأضاف رئيس جهاز العاشر من رمضان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 52 عمارة ضمن المرحلة الرابعة بالمبادرة شرق حي الأندلس بمساحة 75 متراً للوحدة، وجارٍ استكمال العمارات بالحي33، كما يجري تنفيذ 178 عمارة ضمن محور محدودي الدخل بـ"سكن كل المصريين" بمساحة 90 مترا للوحدة بالحي 21، و98 عمارة بمساحة 90 مترا للوحدة بالحي 20.

وأشار المهندس أحمد عمران، إلى أن قطاع الخدمات شمل تنفيذ مول تجاري وافتتاحه بمركز المدينة، وجارٍ تنفيذ 25 حضانة بمناطق الإسكان المتنوعة والأحياء الأخرى، و 40 مدرسة لخدمة سكان المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والأحياء الأخرى، ومدرسة النيل الدولية وتضم (حضانة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، و34 سوقاً تجارية، و40 وحدة صحية تخدم سكان المبادرة، والأحياء الأخرى، ونادي المحور الشرقي، وقسم ثالث بالمحور الشرقي بالمرحلة الثالثة، ومشروع الموقف الإقليمي، وتشغيل مستشفى جامعي، والانتهاء من تنفيذ إدارة مرور وفحص آلي، وقسم رابع بالمنطقة الصناعية الثالثة، و5 مراكز شباب بـ5 أحياء، و75 وحدة صناعية تم تنفيذها وبيعها.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن قطاع الطرق يشمل رفع كفاءة طريق بلبيس – العاشر، وأعمال الطرق بالحي 33، وإنشاء طريق بامتداد حي الأندلس، ورفع كفاءة الطرق بالحيين (12 ، 14)، وطرق داخلية بمنطقة المطورين الجنوبية، وطريق خارجي بمنطقة المطورين الجنوبية، والطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائي، وطرق لربط المدينة بجامعة الزقازيق الأهلية الجديدة بالعاشر من رمضان، بجانب أعمال الطرق بالمشروعات السكنية، لافتاً إلى أن أهم أعمال الكهرباء بالمدينة خلال 2022 شملت الانتهاء من إنشاء محطتي كهرباء S11) ،(S13، لخدمة العديد من الأحياء السكنية ومنطقة المطورين الجنوبية، بجانب أعمال الكهرباء بالمشروعات السكنية.

ونوه رئيس جهاز العاشر من رمضان، عن أن قطاع المرافق يشمل توسعات محطة مياه الشرب لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية بالمدينة ومدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء محطة رفع المياه بالحي 28 لتغذية المرحلتين الخامسة والسادسة من المدينة، وإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالحي 29 والتي تخدم العديد من الأحياء، ومحطة الصرف الصحي للمدينة العمالية، وتحويل مسار أحد خطوط المرافق المتعارض مع توسعات طريق القاهرة - السويس الصحراوي، بجانب أعمال المرافق بالمشروعات السكنية.

وقال المهندس أحمد عمران، إن قطاع الزراعة شمل أعمال زراعة الأشجار والنخيل والزهور بشرق حي الأندلس والحي 33، وتنسيق الموقع بالمجاورة 10 بالحي الثاني، وإعادة تأهيل الميادين من زراعة الأشجار والزهور بميداني ( المصرية، المستثمرين)، وأعمال رفع كفاءة الجزر بالطرق بأنحاء المدينة، وزراعة الأشجار المثمرة ضمن التوجيهات الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، مشيراً إلى أنه تم إصدار 3076 تصريح حفر لأنشطة ما بين ( سكني، صناعي، خدمي)، واستخراج 46 رخصة إعلان، واستخراج 293 رخصة تشغيل محال تجارية، واستصدار 2527 قرار غلق وتشميع لمخالفات .

وأكد المهندس أحمد عمران، حرص جهاز المدينة على استكمال تنفيذ خطة التنمية الشاملة بمختلف القطاعات والنهوض بالمدينة وتطوير الخدمات التي تحقق متطلبات وراحة سكان مدينة العاشر من رمضان.