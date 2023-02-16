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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 7 رحلات اليوم.. بينها رحلتان من سويسرا

الخميس، 16 فبراير 2023 07:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 7 رحلات اليوم.. بينها رحلتان من سويسرا مطار مرسى علم
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 7 رحلات طيران، ضمن 92 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى غد الجمعة، حيث تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للسياح الوافدين، للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق البحر الأحمر. 
 
ومن المقرر أن يستقبل المطار على مدار ساعات اليوم الخميس 7 رحلات طيران بينها رحلتان من سويسرا ورحلتان من إيطاليا، ورحلة من التشيك وأخرى من هولندا، ورحلة داخلية. 
 
وكان استقبل مطار مرسى علم الدولى، أمس الأربعاء، 8 رحلات طيران، ضمن 92 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى غد الجمعة، حيث تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للسياح الوافدين، للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق البحر الأحمر. 
 
ووصل أمس الأربعاء على مدار ساعات أمس 8 رحلات طيران بينهم 5 رحلات من المطارات الألمانية المختلفة، ورحلتين قادمتين من مطار العاصمة التشيكية ورحلة تصل من إيطاليا.
 
 

 

 


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