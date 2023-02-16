مصرع شخص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل شقته بالغربية

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة داخل منزله بمنطقة الجزيرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية عقب انفجار اسطوانة غاز داخل الشقة، نتج عنها وفاته وتصدع المنزل.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في شقة بمنطقة الجزيرة بكفر الزيات.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انفجار أسطوانة غاز داخل الشقة وتصدع أجزاء من المنزل، تم إخماد النيران وتبين وفاة صاحبها.

تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وندب لجنة هندسية من مجلس المدينة لمعاينة المنزل وإعداد تقرير هندسي حوله.

وكان قد توفي الملاكم رامز حسام 17 سنة داخل العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي متأثرا باصابته بالغة بعد تعرضه للضربة القاضية أثناء مشاركته في بطولة الملاكمة التي أقيمت مؤخرا بنادى السكة الحديد بطنطا، وتم نقله لمستشفي طنطا الجامعي ووضعه بالعناية المركزة لخطورة حالته

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت بلاغا بوصول اللاعب للمستشفي في حالة حرجة بعد إصابته أثناء المباراة، والتي تحدد المركز الثاني والثالث.

بالفحص تبين أن اللاعب كان مشاركا في بطولة الملاكمة بنادى السكة الحديد بطنطا، وأثناء المباراة تعرض للضربة القاضية، وسقط مغشيا عليه وفقد الوعي.

وتم نقله للمستشفي الجامعى، ووضع إثر ذلك بالعناية المركزة، وتوفي داخل المستشفي متأثرا بإصاباته.