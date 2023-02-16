مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين فى حادث سقوط ميكروباص في ترعة بالدقهلية

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط سيارة ميكروباص كان يستقلها ركاب، وتبين مصرع اثنين منهم وتم انتشال سبعة آخرين، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفي السنبلاوين العام، وجاري انتشال السيارة من داخل الترعة.

جاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.