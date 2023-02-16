محافظ الشرقية يُشدد على تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بطريق أبو حسين

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة مفاجئة بمدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى لشوارع المدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد طريق أبو حسين / العشة ليوجه رئيس مركز الزقازيق بعمل حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بالطريق وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة والتنبيه على أصحاب الكافيتريات بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على حرم الطريق وكذلك التنبيه على أصحاب الأراضى الفضاء بتسويرها بأشجار والحفاظ عليها حتى لا تتحول لمقالب عشوائية تضر البيئة وصحة المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين.

أوضح المحافظ أن المحافظة جادة فى إستكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية لخلق السيولة المرورية المطلوبه وتحقيق الراحة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلًا ونهارًا بكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والتأكد من تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات لإعادة الانضباط للشارع.

رافق المحافظ اللواء عماد الدكرورى رئيس مركز الزقازيق شعبان أبو الفتوح رئيس حى أول.