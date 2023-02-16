اليوم السابع
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محافظ أسوان يشدد على سرعة إنهاء المشروعات وتحقيق معدلات إنجاز

الخميس، 16 فبراير 2023 05:46 م
محافظ أسوان يشدد على سرعة إنهاء المشروعات وتحقيق معدلات إنجاز جانب من الاجتماع
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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ترأس اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الخميس، الاجتماع الذى عقد من أجل الوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام، بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، وأحمد شعبان، بجانب اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مسئولى الجهات التنفيذية، ورؤساء المراكز والمدن.

وخلال الاجتماع، شدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة الإسراع بعجلة العمل، وتحقيق معدلات أعلى من الإنجاز بالجودة والكفاءة المطلوبة، مع إجراء حصر دقيق للمشروعات التى تمت على أرض المحافظة، مكلفاً بأهمية أن يتم تشغيل أى مشروع خدمى يتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار الجهود المكثفة التى تبذلها الأجهزة التنفيذية فى كافة قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية، والتطوير والتجميل، فضلاً عن المشروعات الجارية بمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتتالية سواء "حياة كريمة أو تحيا مصر أو التأمين الصحى الشامل"، علاوة على مشروعات المحاور التنموية والكبارى وازدواج وإنشاء الطرق الجديدة.

وفى السياق نفسه، أعطى أشرف عطية توجيهاته بتكثيف الجهود لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة فى مختلف المناطق والأحياء السكنية بالمدن والمراكز لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوى للمواطنين.

 

 

 


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