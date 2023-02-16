محافظ أسوان يبحث مع رئيس القابضة لمياه الشرب حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الخميس، وتناول اللقاء بحث الإسراع بإحلال وتجديد الخط الرئيسى لمياه الشرب بحى الصداقة الجديدة، مع تنفيذ خط الطرد البديل لمحطة الكرور، بالإضافة إلى تنفيذ الحلول الجذرية لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، فضلاً عن زيادة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد اللواء أشرف عطية، ضرورة الدعم المالى والفنى لفرع الشركة بأسوان لتعظيم قدرتها فى التعامل السريع مع الأعطال والكسورات والمشاكل الفنية لبعض الخطوط التى لم تدرج بعد فى خطة الإحلال والتجديد للبنية التحتية التى شهدتها مدينتى أسوان وإدفو لأول مرة منذ عقود بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمتابعة الدورية من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم إنهاء حوالى 70 % من خطة إحلال وتجديد البنية التحتية على مستوى مدينة أسوان، فيما تم إنهاء حوالى 100 % منها على مستوى مدينة إدفو، ليستكمل هذا الإنجاز بأعمال التطوير والتجميل والرصف، مطالباً بأهمية استكمال خطة الإحلال والتجديد لبعض المناطق الساخنة من أجل القضاء نهائياً على أى مشاكل أو شكاوى متعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة على تنفيذ الحلول الجذرية لمشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية للحفاظ على المكتسبات التى تمت، بجانب حماية أرواح المواطنين، والثروة العقارية من أى تهديدات وذلك من خلال الإسراع بإعادة تأهيل وطرح آبار الشلال للاستثمار، فضلاً عن استخدامها ضمن شبكة المدينة.

حضر الاجتماع، نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، بجانب المهندس صلاح بيومى نائب رئيس الشركة، والعميد يحيى أبو زيد رئيس فرع الشركة بأسوان.