محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية للكشف على 1000 شخص ذوى الإعاقة.. صور

وأثنى اللواء أشرف عطية، خلال بيان صحفى، على تضافر الجهود من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والبنوك الوطنية لمساندة الخدمات الحكومية للعمل على تلبية المطالب الجماهيرية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر إحتياجاً ، وفى مقدمتها مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور على جمعه رئيس مجلس الأمناء ، وأيضاً البنك الأهلى المصرى.

وأوضح محافظ أسوان، أن القافلتين بأسوان وكوم أمبو ساهمتا فى تقديم الخدمة الطبية لـ 1000 مستحق من ذوى القدرات الخاصة ، لافتاً إلى أهمية نشر الوعى لمواجهة بعض الظواهر السلبية التى تؤدى إلى إعاقة الأطفال داخل دور العبادة والجامعة والمدارس والجمعيات الأهلية ، مضيفاً أن المحافظة تعمل خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية على تقديم الخدمات المختلفة وخاصة الطبية والعلاجية للأشخاص من ذوى الهمم مع مراعاة الالتزام بتنفيذ الرامبات والفتحات والمسارات طبقاً للكود المصرى أثناء تنفيذ المشروعات.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى بأن القافلة التى تنفذها" مصر الخير" تشمل 12 تخصص هم باطنة و أنف وأذن وعظام وأسنان ومخ وأعصاب ورمد وغيرها من التخصصات حيث يجرى الكشف الطبى من خلال الأطباء المتواجدين فى القافلة والذين أستعانت بهم مؤسسة "مصر الخير" من جامعتى القاهرة وأسوان ، لافتاً إلى أنه تم خلال القافلة تقديم العلاج للأشخاص ذوى الإعاقة من قبل الصيدلية المتنقلة التى وفرتها المؤسسة بالقافلة ، إلى جانب توفير كافة الأجهزة التعويضية التى يحتاجونها ، كما يتواجد مهندسين متخصصين لرفع مقاسات الأجهزة التعويضية بإجمالى 44 كرسى كهربائى متحرك و 70 سماعة أذن ، بالإضافة إلى تقديم جلسات تخاطب لتقديم الخدمة التى يحتاجها كل منهم عقب توقيع الكشف الطبى عليه خلال القافلة.

ومن جانبها قالت الدكتورة عفاف الجوهرى رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أن القافلة شهدت إقبالاً كبيراً من ذوى الهمم حيث تم توقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل الطبية وإجراء القياسات لأبناء محافظة أسوان من طلاب مدارس التربية الخاصة ، وأيضاً طلاب مدارس الدمج فى التعليم العام ، موضحة بأنه سيتم البدء فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتحويلات الفورية والعمليات وصرف الأجهزة التعويضية بعد الانتهاء من أعمال القافلة وحصر الحالات التى تحتاج إلى أجهزة تعويضية متنوعة وذلك خلال شهر.

وفى السياق،أكدت نيرمين شهاب مدير التنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصري، على ان البنك يساهم فى مختلف القطاعات سواء فى مجال الصحة والتعليم والسكن بالتنسيق مع المجتمع المدنى و القطاع الحكومى خاصة فى محافظة أسوان التى بالعديد من المشروعات التى يتم تنفيذها من خلال البنك الأهلي، لافتة إلى أن هناك العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات التنموية والاستثمارية والخدمية موجهة الشكر لمحافظ أسوان بدعمه كافة الجهود التى يتم تنفيذها من خلال البنك فى كافة القطاعات.

رافق محافظ أسوان، أثناء تفقده للقافلة، المحاسبة نيرمين شهاب الدين رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى ، والدكتورة عفاف الجوهرى رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير ، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير ، بجانب وكلاء وزارة التربية والتعليم و التضامن الإجتماعى.

جانب من القافلة الطبية لذوى الإعاقة

محافظ أسوان خلال الجولة

محافظ أسوان مع إحدى الحالات

محافظ أسوان مع أسر الأطفال ذوى الإعاقة

محافظ أسوان يتفقد القافلة