محافظة بنى سويف تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد أبو عجيزة.. صور

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، لحضور احتفال مديرية الأوقاف مساء اليوم، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج عقب صلاة المغرب بمسجد أبو عجيزة بمدينة بني سويف، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف ، هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

وعقب أداة صلاة المغرب ،أقيمت احتفالية دينية حضرها عدد كبير من المصلين وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف ،التي بدأت بقراءة بعض آيات من القرأن الكريم ،وخطبة تناولت الدروس المستفادة من حادثة الإسراء والمعراج فيما ينفع الناس في أمور دنياهم وأخراهم، لتختتم بالابتهالات والأدعية الدينية.

ونقل السكرتير العام المساعد تهنئة المحافظ، لأبناء وأهالى بني سويف بهذه المناسبة داعيا المولى"عز وجل"، أن يعيدها على الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بكل الخير والبركة.

تقيم وزارة الأوقاف احتفالها السنوي بذكرى الإسراء والمعراج 1444هــ مساء اليوم، عقب صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ويُنقل على الهواء مباشرة وذلك اليوم الخميس عقب صلاة العشاء مباشرة بجميع المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية

وهنَّأ الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصريَّ والأمَّتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وأكَّد مفتي الجمهورية، فى بيان له اليوم الخميس، أنَّ رحلة الإسراء والمعراج كانت رحلة مليئة بالأحداث المهمة والإعجازية، وكانت كذلك اختبارًا لصدق إيمان المسلمين.

كما أشار إلى أنَّ معجزة الإسراء والمعراج فيها من الدروس والعبر ما نحن بحاجة إليه الآن، مثل الأمل والتفاؤل وحسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب، غير أنَّ الدرس الأعظم فيها هو ترقُّب الفرج في كلِّ شدة.



احتفالية أوقاف بنى سويف



السكرتير المساعد ورئيس مدينة بنى سويف



بنى سويف تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج