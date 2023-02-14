اليوم السابع
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الإفتاء توضح بداية ليلة الإسراء والمعراج ورؤية هلال شعبان.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:30 م
الإفتاء توضح بداية ليلة الإسراء والمعراج ورؤية هلال شعبان.. اعرف التفاصيل الإسراء والمعراج
كتب لؤى على

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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ليلة السبت القادم، هى ليلة الإسراء والمعراج المباركة، مشيرة إلى أنها سوف تبدأ تحديدا من وقت مغرب يوم الجمعة وتستمر حتى فجر يوم السبت، 18 من شهر فبراير الجارى.
 
وقالت الإفتاء: "ليلة السبت القادم هى ليلة الإسراء والمعراج، تبدأ من مغرب يوم الجمعة 17 فبراير 26 رجب حتى فجر السبت 18 فبراير، 27 رجب 1444 هجرية هذا العام سيوافق 2023 ميلادية".
 
وتستطلع دار الافتاء هلال شهر شعبان لعام 1444 هجريا، يوم الاثنين القادم الموافق 20 فبراير من عام 2023 ،الموافق 29 من شهر رجب لعام 1444 هجريا ،و كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك عن موعد شهر شعبان لعام 1444 هجريا، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين المقبل 29 من رجب 1444 هجريا الموافق 20 فبراير (يوم الرؤية).
 
ويبقى الهلال الجديد لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (16 - 19 ) دقيقة.
 
أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11 - 29 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1444 هـ فلكياً يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023.

الافتاء

ليلة الاسراء والمعراج

دار الافتاء

الاسراء والمعراج



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