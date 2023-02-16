كما طالب المجلس -في بيان له اليوم الخميس، المجتمع الدولى بتحمل المسئوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية بصفة عامة.

وأدان المجلس المصري للشئون الخارجية، في بيانه، بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة تسع بؤر استيطانية وإعلانها عن بناء ما يقرب من 10,000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأكد المجلس أن جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية في هذا الشأن، والتي تهدف إلى إضفاء الشرعية على الضم الإسرائيلي، باطلة ولاغية وتنطوي على انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك قرارات 242 و338 و1515 و2334.

وحذر المجلس من أن هذه الإجراءات العدوانية الأحادية من شأنها تأجيج الأوضاع المتوترة بشدة في الأراضي المحتلة، بما ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي وضع حد للاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.