مجلس الأمن يصوت الإثنين على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان



وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن يصوت المجلس المكون من 15 عضواً، الاثنين، على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.



ومنحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن بناء عدد كبير من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقول إنه "منزعج بشدة".