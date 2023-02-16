اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 04:02 ص
أكرم القصاص
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مجلس الأمن يصوت الإثنين على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان

الخميس، 16 فبراير 2023 03:00 ص
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار اطلعت عليه رويترز، سيطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".


وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن يصوت المجلس المكون من 15 عضواً، الاثنين، على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.

ومنحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن بناء عدد كبير من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقول إنه "منزعج بشدة".


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