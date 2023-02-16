اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 فبراير 2023 08:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الصحة: فيروس ماربورج من عائلة إيبولا ويصيب كبار السن ونادر فى الأطفال

الخميس، 16 فبراير 2023 07:36 م
متحدث الصحة: فيروس ماربورج من عائلة إيبولا ويصيب كبار السن ونادر فى الأطفال حسام عبد الغفار
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن فيروس ماربورج ليس جديدا بل تم اكتشافه عام 1967 وهو فيروس قديم ولكن في شهر يوليو الماضي تم اكتشاف حالتين في افريقيا وبالتالي منظمة الصحة العالمية ترصد مثل هذه الحالات.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن هذا الفيروس يصيب بالحمى وهو من عائلة الإيبولا ويسبب صداع واسهال ثم يؤدي لنزف داخلي ثم الوفاة، مشيرا إلى أنهم في مصر حال أي رصد لحالات في أي دولة يتم رفع الاجراءات.
 
وتابع: "كل الفئات معرضة للإصابة ولكن المشاهد أنه نادرا ما يصيب الأطفال وغالبا ما يصيب كبار السن، ومفيش دليل علمي أنه يصيب فئة دون فئة ولكن المشاهد من أول ظهوره عام 1967 حتى 2022 أن معدلات الاصابات في الاطفال قليلة ومعظمها في الكبار".

متحدث الصحة

وزارة الصحة

فيروس ايبولا

فيروس ماربورج

اصابات فيروس ماربورج

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الصحة تجرى كشفا عن الأمراض الوراثية بين المواليد فى الحضانات.. حسام عبد الغفار: المرحلة الثانية من الفحص تشمل حديثى الولادة بالوحدات الصحية.. 42 مركزا تقدم الخدمات وتصرف العلاج مجانا.. والفحص يشمل 19 مرضا

الخميس، 16 فبراير 2023 08:00 ص

الصحة تكشف تفاصيل 10 خدمات علاجية مجانية لكبار السن: 832 مركزا لتقديم الخدمات لمن هم فوق سن الـ65 عاما.. وحسام عبد الغفار: علاج 600 ألف مواطن حتى الآن.. و15335 لتقديم الاستفسارات للمرضى

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 07:00 ص

حسام عبد الغفار: جولات وزير الصحة تهدف لضبط المنظومة الصحية

الأحد، 05 فبراير 2023 09:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة