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متحدث الصحة: 3500 وحدة صحية لإجراء المسح السمعى على الأطفال حديثى الولادة

الخميس، 16 فبراير 2023 05:45 م
متحدث الصحة: 3500 وحدة صحية لإجراء المسح السمعى على الأطفال حديثى الولادة الدكتور حسام عبد الغفار
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اجراء المسح السمعي على الأطفال اجبارية مثل باقي التطعيمات في أول 28 يوم من ولادة الطفل، مفيدا بأن عملية الكشف السمعي تتم من خلال 3500 وحدة صحية للمسح السمعي.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة DMC، أن المسح السمعي جزء من نظام الفحص الشامل الذي يتم تقديمه للأطفال، وهذه واحدة من مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعاف السمع ضمن مبادرة 100 مليون صحة.
 
وتابع: "لا يتم دفع أي تكاليف مالية نتيجة المسح وهي جزء من حملة 100 مليون صحة، وتتحمل الدولة تكلفتها تماما، ولو في أطفال ظهر أن عندهم مشكلة في السمع خلال أول 28 يوم من خلال الفحص المبدئي بيتعمل مرة ولو كان سلبي يتم إحالة الطفل لأحد المراكز المتخصصة لإجراء فحوصات متعمقة، ولو في ضعف سمعي مثبت بيتم التعامل بالمعينات السمعية أو اجراءات طبية أو زراعة القوقعة وكله على نفقة الدولة ويتحمله التأمين الصحي".
 

متحدث الصحة

وزارة الصحة

المسح السمعي

مبادرة 100 مليون صحة

حسام عبد الغفار



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